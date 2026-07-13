В Тушино задержали забравшего 4 миллиона рублей у 13-летней девочки курьера мошенников

В столичном Тушино задержали курьера мошенников, которые обманули 13-летнюю девочку на 4 миллиона рублей. Об этом информирует управление МВД России по Москве в мессенджере «Макс».

Подростка развели по классической схеме. Ей позвонили под предлогом ремонта домофонов, заявили о взломе «Госуслуг», устроили «обыск» по видеосвязи. Под давлением девочка передала курьеру на Сходненской улице наличные, валюту и украшения.

Общий ущерб — 4 миллиона рублей. Задержан 28-летний москвич. Он пытался перевести деньги в криптовалюту, отмтеили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция ищет остальных участников преступной группы.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы отдала мошенникам все сбережения в коробке из-под конфет. Пенсионерке позвонил один из аферистов, представившись сотрудником Соцфонда.