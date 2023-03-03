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21:02, 03 марта 2023
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Юрий Лоза перечислил аргументы в защиту теории плоской Земли

Юрий Лоза перечислил аргументы в защиту теории плоской Земли
Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Аргументы в защиту теории плоской Земли перечислил певец и композитор Юрий Лоза в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-Культура».

«Мы видим явления, которые невозможны на шарообразной Земле. Река не может течь по шару. В мире не существует ни одной модели реки на шарообразной поверхности. Нет ни одного планетария, в котором была бы представлена модель, декларируемая нашей наукой сегодняшней», — заявил Лоза в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Корчевников отметил, что на кадрах с советским космонавтом Юрием Гагариным запечатлена круглая Земля. Лоза объяснил это способом съемки. «Если вы включаете выпуклый объектив, то вы получаете (в кадре) полукруглую поверхность», — сказал он.

Солнце, по мнению музыканта, — «фонарь направленного действия». «Когда оно уходит с точки, которую освещает, там становится темно», — пояснил он.

Сомнения в том, что Земля шарообразная, Лоза озвучивал уже неоднократно. Ранее в ответ на упреки подписчиков он снял видео на эту тему, где призвал быть пытливыми и любознательными, а не доверять «ничем не обоснованным придумкам о круглом земном шаре».

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