Лайма Вайкуле высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой

Об уехавшей из России в Израиль певице Алле Пугачевой выказалась латвийская певица Лайма Вайкуле. По словам артистки, она лично «содержала Советский Союз» вместе с Пугачевой, цитирует ее kp.ru.

«Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок… Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — заявила она.

Вайкуле добавила, что вместе артистки в свое время заработали для СССР столько денег, «что стыдно говорить».

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский отреагировал на отъезд Пугачевой из России. Он заявил, что понимает поступок исполнительницы.