Люди
11:26, 05 декабря 2022
1 мин.

Лайма Вайкуле высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой

Лайма Вайкуле высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой
Фото: РИА Новости

Об уехавшей из России в Израиль певице Алле Пугачевой выказалась латвийская певица Лайма Вайкуле. По словам артистки, она лично «содержала Советский Союз» вместе с Пугачевой, цитирует ее kp.ru.

«Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок… Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — заявила она.

Вайкуле добавила, что вместе артистки в свое время заработали для СССР столько денег, «что стыдно говорить».

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский отреагировал на отъезд Пугачевой из России. Он заявил, что понимает поступок исполнительницы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.