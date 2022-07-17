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Стало известно о местонахождении Лаймы Вайкуле

Стало известно о местонахождении Лаймы Вайкуле
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

О местонахождении популярной эстрадной певицы Лаймы Вайкуле стало известно порталу PROZVEZD. В интернет-издании опубликовали фото из сети, на которых видно, что артистка выступает на мероприятии.

По данным источника, Вайкуле дала концерт на вечеринке по случаю дня рождения в Монако. Кроме нее, на мероприятие были приглашены другие российские и иностранные музыканты: Сандра, Аня Плетнева, Артур Пирожков и Дитер Болен.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл сумму гонорара подруги Вайкуле, певицы Аллы Пугачевой за выступление. По его словам, исполнительница просит 350 тысяч евро за концерт.

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