Валдис Пельш пожаловался на здоровье

Из-за проблем со здоровьем обратился в одну из московских больниц известный телеведущий Валдис Пельш, передает Telegram-канал «112». 56-летний шоумен пожаловался на сбои в работе сердца.

По данным источника, бессменного ведущего программы «Угадай мелодию» госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.

Как сообщает ТАСС, Пельш проходит плановое обследование в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского перед экспедицией в горы.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной. У 84-летней актрисы развилась сердечная недостаточность.