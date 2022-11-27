Эндокринолог назвала лучшие варианты физической нагрузки для пожилых

О важности физической активности для женщин всех возрастов в своем Telegram-канале написала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова Зухра Павлова. Она отметила, что у женщин с любым генотипом таким образом автоматически возрастают шансы дожить до 90 лет.

«Когда слышу от пожилых пациенток о хорошей наследственности и нежелании заниматься физкультурой, становится грустно. Понимаю их опасения. Координация движений уже не та, суставы менее гибкие. Но физическая активность в умеренных дозах необходима», — написала врач.

В списке нагрузок, которые лучше всего подойдут пожилым женщинам от 60 лет, она назвала скандинавскую ходьбу, йогу, плавание и гимнастику цигун. При этом сами занятия могут быть короткими и простыми, достаточно 15-20 минут в день.

Такая физическая активность позволит укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, поможет поддержать вес в норме, повысит трудоспособность, активизирует обменные процессы и укрепит мышцы.

Ранее Павлова перечислила главные правила соблюдения баланса соли. Она уточнила, что человеку рекомендовано съедать в день не больше пяти граммов соли, однако в среднем люди ежедневно переедают ее почти в два раза — от 8 до 11 граммов в сутки.