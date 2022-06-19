Эндокринолог назвала пять идеальных вариантов завтрака

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале назвала пять идеальных, по ее мнению, вариантов завтрака.

Она напомнила, что любой прием пищи должен содержать белок, сложные углеводы и жиры. В первую очередь Павлова порекомендовала приготовить яйца всмятку и нарезать к ним салат из огурцов, помидоров, зелени и капусты. «Таким образом мы к белку и жирам (яйца) добавляем важные углеводы (овощи). И я всегда ем хлеб — ржаной, бородинский, цельнозерновой», — рассказала доктор. Хлеб при этом можно подсушить в тостере, но не до румянца.

Кроме того, врач посоветовала завтракать омлетом или творогом с овощами. Творог Павлова рекомендовала брать пятипроцентный, а яйца готовить с капустой, шпинатом, кабачками или помидорами.

В качестве варианта для завтрака эндокринолог поделилась рецептом ленивой запеканки. «В творог вбивается яйцо, добавляется немного изюма — и в микроволновку. Я закрываю посуду пищевой пленкой, поэтому при готовке влага не испаряется. И не добавляю муки и манки, потому что предпочитаю закусывать хлебом», — рассказала Павлова. Она отметила, что при желании в блюдо можно добавить немного муки и стевию для сладости. Употреблять запеканку можно с творогом из баночек.

В заключение эксперт порекомендовала сделать на завтрак пшенную кашу с тыквой и изюмом. Для этого тщательно промытую крупу необходимо залить водой из расчета 1:4, засыпать промытый изюм и добавить тыкву. «Перед едой в тарелку можно плеснуть немного нежирных сливок, но лично я обхожусь без этого. Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог», — отметила врач.

Ранее варианты полезного завтрака перечислил диетолог Михаил Гинзбург.