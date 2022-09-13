Варнаву сравнили в сети с Лайзой Миннелли

С американской актрисой Лайзой Миннелли сравнили в сети российскую актрису театра и кино, телеведущую Екатерину Варнаву. О таланте россиянки написала на странице в Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жительница Москвы.

«У нас есть русская Фиби Уоллер-Бридж, и она же Дита фон Тиз, и она же Лайза Миннелли, и она же вообще не понимает, сколько она стоит. Видели огромных лабрадоров, которым кажется, что они болонки? Они пытаются калачиком свернуться в коробочке из-под пирожка? Вот это Катя», — написала россиянка, указав, что посетила шоу Варнавы «Абсолютно нага».

«Она прекрасная», «Она хорошая, но ролей в кино почти нет», «Да, хороша. Слишком для того рынка, на котором она находится. Ей совсем в других местах и на других просторах надо выступать», — прокомментировали юзеры. Некоторые пользователи возмутились ценой билетов на шоу от 15 до 50 тысяч рублей, однако, по мнению многих, выступление артистки того стоит.

Ранее Екатерина Варнава поцеловала певца Сергея Лазарева и попала на видео.