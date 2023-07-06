13:34, 06 июля 2023
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Стало известно об экстренной госпитализации Анатолия Вассермана
Mash: депутата Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали с диабетом.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Об экстренной госпитализации депутата Госдумы и участника интеллектуального шоу «Своя игра» Анатолия Вассермана сообщил Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями.
Вассерман самостоятельно обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие в последний месяц, повышенный сахар, жажду и сухость во рту. Его направили в больницу в состоянии средней тяжести. На данный момент депутат передвигается в кресле-каталке, уточнил Mash.
Ранее Роспотребнадзор раскрыл опасные последствия злоупотребления сахаром. В ведомстве сообщили, что диабет может развиться из-за употребления одной банки газировки в день.