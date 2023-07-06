Стало известно об экстренной госпитализации Анатолия Вассермана

Об экстренной госпитализации депутата Госдумы и участника интеллектуального шоу «Своя игра» Анатолия Вассермана сообщил Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, у него диагностировали сахарный диабет с осложнениями.

Вассерман самостоятельно обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие в последний месяц, повышенный сахар, жажду и сухость во рту. Его направили в больницу в состоянии средней тяжести. На данный момент депутат передвигается в кресле-каталке, уточнил Mash.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл опасные последствия злоупотребления сахаром. В ведомстве сообщили, что диабет может развиться из-за употребления одной банки газировки в день.