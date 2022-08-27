Педиатр объяснил важность режима питания для ребенка

Важность режима питания для ребенка объяснил в беседе с «Мослентой» доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

«Режим — это всегда хорошо, говорим мы о чередовании сна и бодрствования, активности и отдыха или же приемов пищи. Это полезно в том числе для отдыха и восстановления работы головного мозга и всего организма», — заявил Османов.

По его словам, если ребенок принимает пищу не приблизительно в одно и то же время, а когда захочет, это сказывается на его пищеварении, выработке необходимых ферментов, физическом и психическом развитии. Когда же он ест в определенные часы, у него со временем вырабатывается рефлекс — организм по расписанию готовится к приему пищи, вырабатывает соответствующие вещества, необходимые для ее расщепления и усвоения.

«Беспорядочное питание, конечно, тоже приводит к насыщению, но эффект от этого гораздо менее полезный, чем от питания в установленные часы. У ребенка должны быть завтрак, обед и ужин. И точно нельзя допускать, чтобы ребенок был голодным весь день, а потом наедался вечером и сразу ложился спать», — рассказал собеседник «Мосленты».

Сегодня, 27 августа, в 16:00 на главной сцене Таганского парка педиатр, психолог и известная телеведущая расскажут родителям, как вырастить ребенка здоровым и минимизировать различные факторы риска, как привить ему с детства любовь к здоровому образу жизни и многое другое. Для участия в бесплатной дискуссии необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее Османов рассказал, чем опасен недосып для детей. В частности, он может оказывать влияние на успеваемость в школе.