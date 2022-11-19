Вдова Грачевского заявила о намерении написать книгу о покойном супруге

О своем намерении написать книгу о покойном супруге заявила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), вдова режиссера и сценариста, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса Екатерина Белоцерковская.

«Я четко приняла решение написать книгу о Боре, чтобы сохранить о нем память для сына, чтобы открыть для всех нового Борю, чтобы наш сын также мог любить, ценить людей и всегда помнил, кто папа и какой папа», — сообщила она.

Белоцерковская уточнила, что ее книга будет только о светлом и хорошем, что в ней не будет ни капли грязи, так как Грачевский — «самый светлый человек в мире».

«Боря на века останется в моем сердце, а я буду жить дальше ради нашего чудесного сына. У меня есть продолжение, и я обязана начать все сначала. Но это не значит, что у меня кто-то появился или появится. Я замужем за Борей, и для меня он жив!» — подчеркнула актриса.

Грачевский и Белоцерковская поженились в феврале 2016 года, через два месяца на свет появился их сын Филипп. После этого у пары мог родиться еще один ребенок, но у актрисы, уже после похорон режиссера в 2021 году, случился выкидыш. По признанию Белоцерковской, о второй беременности она не знала и в связи с печальными событиями не обращала внимания на «подсказки» своего организма.

Ранее сообщалось, что вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника на могиле умершего супруга. Тогда Белоцерковская опубликовала в соцсети видео, на котором лежит под капельницей.