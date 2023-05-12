Вдова Николая Караченцева рассказала о самочувствии после госпитализации

Вдову актера Николая Караченцева, актрису Людмилу Поргину выписали из больницы после сотрясения мозга. О своем самочувствии и госпитализации она рассказала PROZVEZD.

Поргина потеряла сознание у себя на даче, ударившись головой о бревно во время падения. «Когда очнулась, попыталась выбраться, но это оказалось не так просто. Я снова упала, оказавшись зажатой между бревном и трубами. Поняла, что выбраться самостоятельно у меня не получится», — поделилась она. В итоге артистка пролежала в таком состоянии около трех часов, после чего обнаруживший ее помощник по хозяйству вызвал скорую помощь.

Артистку госпитализировали с многочисленными ушибами. «Врачи переживали за последствия: могли гематомы в мозгу или тромбы образоваться. Но, слава богу, все обошлось. Была только сильная боль при каждом движении», — рассказала Поргина. Сейчас, по ее словам, синяки на теле стали заживать.

Ранее Поргину госпитализировали с обострением гипертонии и подагры. «В октябре у меня был нервный срыв, что сломало мою систему», — сообщила актриса журналистам.