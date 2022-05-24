В Москве «ведьма» выманила более 300 тысяч рублей у экс-полицейской

В Москве бабушка-мошенница выманила более 300 тысяч рублей у бывшей сотрудницы правоохранительных органов, сообщает KP.RU. На момент публикации новости «Мослента» не располагает официальным подтверждением информации.

По данным издания, инцидент произошел несколько дней назад на улице Дмитрия Ульянова Академического района. Пожилая женщина подошла к экс-полицейской и попросила показать дорогу до поликлинике. По пути она завела разговор, в котором представилась потомственной ведьмой и сообщила своей жертве о порче. Мошенница убедила 45-летнюю женщину в необходимости снятия сглаза и потребовала за услугу 335 тысяч рублей.

Бывшая сотрудница полиции поддалась влиянию незнакомки и отправилась в банкомат, где сняла 100 тысяч рублей. Но на такую плату «ведьма» не согласилась и убедила взять кредит.

«Потерпевшая вернулась в банк, оформила на себя крупный займ и передала мошеннице всю запрошенную сумму — 335 000 рублей. Преступная бабушка взяла деньги, после чего велела женщине снять с себя все украшения из золота и также передать их ей. Потерпевшая согласилась и выполнила требования "колдуньи". После этого пенсионерка велела Ирине закрыть глаза, отвернуться и ждать, а сама ушла в неизвестном направлении», — цитирует издание свой источник в правоохранительных органах.

По факту ограбления на общую сумму в 365 000 рублей правоохранительными органами проводится проверка, говорится в сообщении.

Ранее в Москве сантехник соблазнил пенсионерку, а затем шантажировал свою клиентку, записав сексуальный контакт с ней на видео. Женщина, в страхе разоблачения перед мужем, перевела ему 180 тысяч рублей, но он потребовал еще.