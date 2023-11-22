Ведущая «Давай поженимся!» сравнила себя с Москвой

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова в интервью «Мосленте» сравнила себя с Москвой. По ее словам, она похожа на свой родной город.

«Москва в моих глазах успешная, яркая, состоявшаяся женщина уже немолодых лет. Для гостей столицы она очень эффектная амбициозная. Ну а для своих — спокойная, комфортная и очень любящая», — пояснила звезда.

Сябитова отметила, что любит Москву и считает, что ей повезло здесь родиться. Однако у города, по ее мнению, есть и недостатки — например, пробки.

Ранее свое место силы в Москве назвал артист Геннадий Хазанов.