00:19, 22 ноября 2023
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Ведущая «Давай поженимся!» сравнила себя с Москвой
Телеведущая Роза Сябитова заявила о схожести с Москвой.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова в интервью «Мосленте» сравнила себя с Москвой. По ее словам, она похожа на свой родной город.
«Москва в моих глазах успешная, яркая, состоявшаяся женщина уже немолодых лет. Для гостей столицы она очень эффектная амбициозная. Ну а для своих — спокойная, комфортная и очень любящая», — пояснила звезда.
Сябитова отметила, что любит Москву и считает, что ей повезло здесь родиться. Однако у города, по ее мнению, есть и недостатки — например, пробки.
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