Ведущая «Дома-2» сообщила о беременности

Коллеги и поклонники поздравили поп-звезду 90-х. «Красота-то какая! Поздравляю!», «Оленька, какое счастье!», «Просто песня! Поздравляю», — написали они. Несколько человек признались, что пересмотрели видео несколько раз, чтобы поверить в случившееся.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла три способа продлить молодость. По ее мнению, выглядеть на 15-20 лет моложе реального возраста помогают стройность, свежесть и улыбка.