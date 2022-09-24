Ведущая «Дома-2» сообщила о беременности
О беременности сообщила в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 44-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2», экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.
«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь», — написала Орлова. Свой пост она подкрепила видеороликом, в котором гуляет по пляжу, демонстрируя на камеру округлившийся живот.
Коллеги и поклонники поздравили поп-звезду 90-х. «Красота-то какая! Поздравляю!», «Оленька, какое счастье!», «Просто песня! Поздравляю», — написали они. Несколько человек признались, что пересмотрели видео несколько раз, чтобы поверить в случившееся.
Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла три способа продлить молодость. По ее мнению, выглядеть на 15-20 лет моложе реального возраста помогают стройность, свежесть и улыбка.