Ведущая «Дома-2» высказалась об изменах

Об изменах высказалась в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

«Есть. И есть женщины, которым не изменяют. Не изменяют тем, кого любят и боятся потерять», — ответила Орлова на вопрос подписчицы «Есть ли мужчины, которые не изменяют?»

По мнению знаменитости, измены начинаются тогда, когда прошла любовь.

Ранее Сябитова сравнила отношение к женским изменам в современности и в старину. По словам телеведущей, в старину жене лучше было бы не помышлять об измене, поскольку наказание для нее было во много раз страшнее, чем для мужа.