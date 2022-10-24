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18:42, 24 октября 2022
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Ведущая «Дома-2» высказалась об изменах

Ведущая «Дома-2» высказалась об изменах
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Об изменах высказалась в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.

«Есть. И есть женщины, которым не изменяют. Не изменяют тем, кого любят и боятся потерять», — ответила Орлова на вопрос подписчицы «Есть ли мужчины, которые не изменяют?»

По мнению знаменитости, измены начинаются тогда, когда прошла любовь.

Ранее Сябитова сравнила отношение к женским изменам в современности и в старину. По словам телеведущей, в старину жене лучше было бы не помышлять об измене, поскольку наказание для нее было во много раз страшнее, чем для мужа.

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