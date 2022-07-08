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Россияне оценили вероятность любви с первого взгляда

Россияне оценили вероятность любви с первого взгляда
Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Вероятность любви с первого взгляда оценили россияне в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Респондентами стали 1600 совершеннолетних граждан.

Как оказалось, каждый второй россиянин (51 процент) верит в любовь с первого взгляда. При этом 55 процентов из них — мужчины. Десять лет назад допускали такие чувства 70 процентов россиян.

Отрицают любовь с первого взгляда 32 процента респондентов. В сравнении с 2012 годом количество скептиков возросло на 13 процентов. 17 процентов опрошенных затруднились ответить, ранее этот показатель составлял 11 процентов.

Ранее москвичи придумали способ поделиться любовью с соседями. Необычное бумажное объявление заметили жители столицы на подъезде одного из жилых домов на Большой Черемушкинской улице.

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