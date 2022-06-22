Вильфанд оценил вероятность рекордной жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Известиями» оценил вероятность рекордной жары. Он заявил, что лето 2022 года вряд ли побьет рекорд 2021 года.

«Прошлое лето было очень теплым, примерно на три градуса выше многолетних значений. Это очень много, потому что средняя температура летом маловариабельна. Зимой она в два раза более изменчива, чем летом», — пояснил синоптик. При этом, благодаря периодическим дождям, погода оставалась комфортной. Вильфанд назвал ситуацию 2021 года уникальной.

Летом текущего года температура на европейской части России будет соответствовать норме или немного ее превышать. «И такого жаркого лета, как в прошлом году, не прогнозируется, но одновременно погода будет переменчивая. Периоды прохлады будут сменяться очень жаркими», — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд назвал сроки разгара лета в Москве.