Нутрициолог раскрыла позволяющие не набрать вес в холода правила

Правила, соблюдение которых поможет человеку не набрать лишний вес в холода, раскрыла «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Первое из них — термическая обработка продуктов.

«В холодное время снижайте количество сырых овощей, заменяйте их на термически обработанные. Делайте акцент на сложные углеводы, сытные крем-супы. Можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями — ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, анис, мускатный орех», — сказала она.

Нутрициолог добавила, что в процессе приготовления следует добавлять растительные масла, орехи и семечки, что повысит энергетическую ценность за счет качественных растительных жиров.

От простых углеводов, таких, как сдоба, печенье, белый хлеб и шоколад, диетолог советует отказываться в любой сезон. Особенно она рекомендует избегать сочетания простых сахаров и жиров, как торты и пирожные с кремами, вафли, кексы.

«Прекрасным выбором в холодную погоду будет натуральный чай с имбирем, он и согреет, и позволит снизить чувство тревоги и беспокойства. Кроме того, он обладает легким спазмолитическим действием», — отметила Мещерякова.

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