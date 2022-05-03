Синоптик назвал срок «мощного наступления» весны

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал срок наступления тепла в Центральной России. В разговоре с РИА Новости он сообщил, что хорошая погода придет в середине мая.

«По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7-12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло», — рассказал эксперт.

Тишковец добавил, что во второй половине последнего весеннего месяца установится температурный баланс. Климатический «метроном» качнется в положительную сторону, природа начнет готовиться к приходу метеорологического лета.

Ранее москвичей предупредили о «температурных качелях» в мае. Потепление сменит арктическое вторжение, однако в конце месяца ожидается еще одна волна тепла.