Ветеринар посоветовал отказаться от сна рядом с домашними кошками

О передающихся людям от домашних кошек заболеваниях в беседе с NEWS.ru рассказал ветеринар Михаил Шеляков. Специалист посоветовал беременным женщинам отказаться от сна рядом с этими питомцами.

Шеляков отметил, что в ряде случаев сон находящейся в интересном положении женщины по соседству с кошкой может привести к аборту. «Самым страшным из передающихся от кошек заболеванием является токсоплазмоз, который у этих животных встречается слишком часто. Он крайне опасен для беременных», — подчеркнул врач.

Шеляков добавил, что не стоит воспринимать данное предупреждение буквально. «Даже если кошка не спит непосредственно с человеком, никто не мешает ей делать это на той же кровати в его отсутствие. То есть кровать в любом случае будет служить фактором передачи заболевания», — заявил он. Чтобы своевременно выявить и устранить возможную опасность, специалист порекомендовал регулярно показывать домашних любимцев ветеринару.

Также кошки могут «поделиться» с хозяином или хозяйкой лишаем, отметил врач. «А вот чтобы подцепить от кота глистов, надо с ним в прямом смысле слова постоянно целоваться», — заключил он.

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