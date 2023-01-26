Ветеринар оценил возможность собак видеть в темноте

Возможность собак видеть в темноте оценил в беседе с «Мослентой» специализирующийся на офтальмологии ветеринарный врач Тушинской ветеринарной клиники Сергей Маслов.

«Владельцы собак могут не переживать, что их питомец врежется во что-то или споткнется ночью. Можно смело выключать свет в комнате и оставлять щенка, это для него всего лишь сумерки. Сетчатка глаза собаки имеет более чувствительные палочки или фоторецепторы, которые помогают питомцам улавливать все оттенки серого. Именно поэтому питомцы лучше видят в темноте, чем люди», — сказал ветеринар.

По словам Маслова, если в темноте питомец врезается в предметы, это может свидетельствовать о плохом зрении или проблемах с ориентацией в пространстве. В таком случае важно посетить специалиста. Зрение у животного может ухудшиться из-за травмы или офтальмологического заболевания, например, катаракты или глаукомы.

Для снижения рисков появления непоправимых последствий заболеваний собеседник «Мосленты» посоветовал водить собак на профилактические осмотры раз в год. При слезоточивости, покраснении или помутнении глаза следует не откладывать визит в ветеринарную клинику.

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