Москвичи бросились скупать «Виагру»

После появившейся накануне в СМИ информации о прекращении поставок «Виагры» в Россию, москвичи бросились скупать препарат для потенции в столичных аптеках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на данные с сайтов популярных городских аптек.

«Покупатели решили запастись: в некоторых городских аптеках препарат уже закончился, где-то еще остались дорогие упаковки с максимальным количеством таблеток», — говорится в сообщении.

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин в интервью «Газете.Ru» отметил, что у ушедшего из страны препарата существуют десятки отечественных аналогов — препаратов с действующим веществом «силденафил».

Ранее 15 февраля Минпромторг России сообщил, что руководство американской фармацевтической компании Viatris приняло решение приостановить поставки препарата «Виагра» в форме таблеток на российский рынок. Это решение, по информации ведомства, было принято еще в прошлом году.