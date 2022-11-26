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20:55, 26 ноября 2022
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«Новый вид параллельной парковки» от водителя каршеринга рассмешил россиян

«Новый вид параллельной парковки» от водителя каршеринга рассмешил россиян
Фото: телеграм-канал «Москва Live»

Водитель каршеринга нестандартно припарковал арендованный автомобиль недалеко от железнодорожных путей в подмосковных Мытищах, чем развеселил пользователей сети. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Москва Live».

«В Мытищах водитель каршеринга изобрел новый вид параллельной паковки», — подписали администраторы сообщества.

В комментариях россияне принялись шутить над ситуацией. Однако нашлись и те, кто отнесся к этому отрицательно.

«Спасибо, воспользуюсь», «Прилег отдохнуть», «Наелся и спит», «А теперь представьте лицо следующего водителя», «Это вообще-то перпендикулярная парковка!», «Не свое, не жалко… Нет уважения к чужому имуществу», — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковных Химках женщина во время парковки повредила несколько автомобилей на стоянке и попала на видео.

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