«Новый вид параллельной парковки» от водителя каршеринга рассмешил россиян

Водитель каршеринга нестандартно припарковал арендованный автомобиль недалеко от железнодорожных путей в подмосковных Мытищах, чем развеселил пользователей сети. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Москва Live».

«В Мытищах водитель каршеринга изобрел новый вид параллельной паковки», — подписали администраторы сообщества.

В комментариях россияне принялись шутить над ситуацией. Однако нашлись и те, кто отнесся к этому отрицательно.

«Спасибо, воспользуюсь», «Прилег отдохнуть», «Наелся и спит», «А теперь представьте лицо следующего водителя», «Это вообще-то перпендикулярная парковка!», «Не свое, не жалко… Нет уважения к чужому имуществу», — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковных Химках женщина во время парковки повредила несколько автомобилей на стоянке и попала на видео.