10:04, 28 сентября 2023
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Обнаженная Оксана Самойлова опубликовала видео из душа
Блогер Самойлова поделилась видео из душа.
Кадр: @samoylovaoxana
Видеозаписью, сделанной в душе, поделилась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 35-летняя жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова.
На кадрах бизнесвумен и многодетная мать стоит обнаженной в душевой кабине под струей воды. Несмотря на то, что видео «замылено», очертания ее тела, в том числе ягодиц, хорошо видны. Грудь блогер прикрыла изображением черного квадрата.
Ранее многодетная Оксана Самойлова поделилась бэкстейджем со съемки в бикини.