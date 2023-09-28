Обнаженная Оксана Самойлова опубликовала видео из душа

На кадрах бизнесвумен и многодетная мать стоит обнаженной в душевой кабине под струей воды. Несмотря на то, что видео «замылено», очертания ее тела, в том числе ягодиц, хорошо видны. Грудь блогер прикрыла изображением черного квадрата.

Ранее многодетная Оксана Самойлова поделилась бэкстейджем со съемки в бикини.