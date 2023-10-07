Костомаров записал видео спортивной ходьбы по лестнице в протезах

На кадрах фигурист прошел четыре лестничных пролета быстрым шагом, перепрыгивая через ступень. «Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две ступени шагать», — поделился с подписчиками Костомаров.

Пользователи сети поддержали спортсмена. «Роман, вы лучший! Держитесь, мы все с вами», «Наш победитель! Чемпион», «Как же радостно каждый раз видеть ваши новые достижения», — написали комментаторы.

Ранее Костомаров впервые пробежался по набережной после операции и записал видео.