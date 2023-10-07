06:36, 07 октября 2023
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Костомаров записал видео спортивной ходьбы по лестнице в протезах
Фигурист Костомаров прошел четыре лестничных пролета быстрым шагом в протезах.
Кадр: видео Telegram-канал Романа Костомарова
Видео спортивной ходьбы по лестнице в протезах записал фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Роликом он поделился в личном Telegram-канале.
На кадрах фигурист прошел четыре лестничных пролета быстрым шагом, перепрыгивая через ступень. «Врываюсь в московскую суету. Хочу скоро через две ступени шагать», — поделился с подписчиками Костомаров.
Пользователи сети поддержали спортсмена. «Роман, вы лучший! Держитесь, мы все с вами», «Наш победитель! Чемпион», «Как же радостно каждый раз видеть ваши новые достижения», — написали комментаторы.
Ранее Костомаров впервые пробежался по набережной после операции и записал видео.