16:35, 28 мая 2023
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32-летняя Zivert опубликовала видео в прозрачной мокрой рубашке
Певица Zivert показала фигуру в прозрачной мокрой рубашке.
Кадр: @_zivert
32-летняя певица Юлия Зиверт, больше известная под псевдонимом Zivert показала фигуру в прозрачной мокрой рубашке. Видео с пляжа она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
На кадрах артистка предстала в черном купальнике и белой прозрачной рубашке. Видео она сопроводила словами «Если я теряю себя, я теряю все».
Подписчики в комментариях восхитились образом певицы. «Красотка», «Фантастическая», «Юля — ты прекрасна», — написали восторженные пользователи сети.
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