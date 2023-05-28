32-летняя Zivert опубликовала видео в прозрачной мокрой рубашке

32-летняя певица Юлия Зиверт, больше известная под псевдонимом Zivert показала фигуру в прозрачной мокрой рубашке. Видео с пляжа она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах артистка предстала в черном купальнике и белой прозрачной рубашке. Видео она сопроводила словами «Если я теряю себя, я теряю все».