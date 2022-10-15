Психолог высказалась об использовании видеоигр для снятия стресса

Об использовании видеоигр для снятия стресса высказалась в разговоре с «Мослентой» психолог-расстановщик, невролог Эрстея Дэйс. По ее словам, игры действительно могут положительно влиять на психику людей.

«За последние десятилетия природа видеоигр изменилась. Они стали глубже, реалистичнее, начали поощрять социальное взаимодействие и предлагать интересный, глубокий эмоциональный опыт», — сказала она.

По словам психолога, специалисты пока не прищли к единому мнению о влиянии компьютерных игр на эмоциональное состояние человека. Одни считают, что они великолепно снимают стресс, другие убеждены, что они пагубно действуют на психику, делают человека более импульсивным и жестким.

«Объективных научных данных явно недостаточно. Практический опыт подсказывает, что если подходить к вопросу с умом и без фанатизма, то видеоигра может быть неплохим способом расслабиться и отвлечься от повседневных сложностей», — добавила Дэйс.

Ранее сообщалось, что основным способом снять стресс для большей половины россиян стали видеоигры.