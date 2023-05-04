Виктория Боня решила создать сайт знакомств взамен Tinder

«Давно вынашиваю эту идею. Даже создала как-то страницу для знакомств. Думаю, время пришло!» — подписала она публикацию.

Блогер отметила, что компания Tinder будет жалеть о своем решении уйти из России, но лично для нее это стало толчком для осуществления давней задумки. Однако подписчики телеведущей неоднозначно отреагировали на такую идею.

«Ты сперва у себя в жизни порядок наведи!», «Одинокая дама будет устраивать свою личную жизнь», «Мне не нравятся приложения для знакомств, но интересно посмотреть, что вы создадите», «Бред и очередная попытка заработать», «Виктория молодец, очень предприимчивая», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвички рассказали о негативном опыте знакомств с мужчинами в Tinder. Приложение перестанет работать в стране до 30 июня 2023 года.