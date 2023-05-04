Виктория Боня решила создать сайт знакомств взамен Tinder
Телеведущая Боня решила запустить свой сайт знакомств взамен ушедшего из России Tinder.
Телеведущая Виктория Боня заявила о решении создать собственный сайт знакомств взамен Tinder после информации об уходе компании из России и прекращения работы в стране популярного приложения для знакомств. О своих намерениях звезда рассказала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Давно вынашиваю эту идею. Даже создала как-то страницу для знакомств. Думаю, время пришло!» — подписала она публикацию.
Блогер отметила, что компания Tinder будет жалеть о своем решении уйти из России, но лично для нее это стало толчком для осуществления давней задумки. Однако подписчики телеведущей неоднозначно отреагировали на такую идею.
«Ты сперва у себя в жизни порядок наведи!», «Одинокая дама будет устраивать свою личную жизнь», «Мне не нравятся приложения для знакомств, но интересно посмотреть, что вы создадите», «Бред и очередная попытка заработать», «Виктория молодец, очень предприимчивая», — прокомментировали юзеры.
Ранее москвички рассказали о негативном опыте знакомств с мужчинами в Tinder. Приложение перестанет работать в стране до 30 июня 2023 года.