Телеведущая Виктория Боня поддержала флешмоб по разрезанию сумок Chanel
Флешмоб москвичек по разрезанию брендовых сумок Chanel поддержала российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня. Видео подтверждение она опубликовала в своем Telegram-канале.
В знак протеста против дискриминации россиян Боня разрезала ножницами дорогостоящий аксессуар. «Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?» — говорит она сначала на русском, потом на английском языках.
Женщина призвала россиянок не молчать в условиях, когда над ними смеются и открыто выказывают свое неуважение.
Подписчицы Бони поддержали ее, отметив, что телеведущая правильно поступила, разрезав сумку французского бренда. «Есть куча русских рукодельниц, которые еще круче Chanel», «Спасибо за поддержку», «Молодчина», — прокомментировали юзеры.
Ранее актриса и PR-агент из Москвы Марина Ермошкина и популярный диджей Катя Гусева запустили челлендж по разрезанию сумок модного дома. В беседе с «Мослентой» они рассказали о смысле акции, а также напомнили о богатой истории сотрудничества бренда с Россией.