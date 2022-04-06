Телеведущая Виктория Боня поддержала флешмоб по разрезанию сумок Chanel

Женщина призвала россиянок не молчать в условиях, когда над ними смеются и открыто выказывают свое неуважение.

Подписчицы Бони поддержали ее, отметив, что телеведущая правильно поступила, разрезав сумку французского бренда. «Есть куча русских рукодельниц, которые еще круче Chanel», «Спасибо за поддержку», «Молодчина», — прокомментировали юзеры.

Ранее актриса и PR-агент из Москвы Марина Ермошкина и популярный диджей Катя Гусева запустили челлендж по разрезанию сумок модного дома. В беседе с «Мослентой» они рассказали о смысле акции, а также напомнили о богатой истории сотрудничества бренда с Россией.