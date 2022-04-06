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Телеведущая Виктория Боня поддержала флешмоб по разрезанию сумок Chanel

Телеведущая Виктория Боня поддержала флешмоб по разрезанию сумок Chanel
Фото: Telegram-канал Виктории Бони

Флешмоб москвичек по разрезанию брендовых сумок Chanel поддержала российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня. Видео подтверждение она опубликовала в своем Telegram-канале.

В знак протеста против дискриминации россиян Боня разрезала ножницами дорогостоящий аксессуар. «Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?» — говорит она сначала на русском, потом на английском языках.

Женщина призвала россиянок не молчать в условиях, когда над ними смеются и открыто выказывают свое неуважение.

Подписчицы Бони поддержали ее, отметив, что телеведущая правильно поступила, разрезав сумку французского бренда. «Есть куча русских рукодельниц, которые еще круче Chanel», «Спасибо за поддержку», «Молодчина», — прокомментировали юзеры.

Ранее актриса и PR-агент из Москвы Марина Ермошкина и популярный диджей Катя Гусева запустили челлендж по разрезанию сумок модного дома. В беседе с «Мослентой» они рассказали о смысле акции, а также напомнили о богатой истории сотрудничества бренда с Россией.

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