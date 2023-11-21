Виктория Боня в прозрачном платье без белья попала на видео

«Неподходящее поведение для общественного места», «Что-то она с ума сошла в последнее время», «Понесло мадам во все 18-летние тяжкие», «Жесть какая. Надо липосакцию», «[Певица] Наталья Штурм. Начало», — прокомментировали юзеры.

На кадрах телеведущая позирует в черном полупрозрачном платье в пол и в раскрытой джинсовой куртке. Половину лица она закрывает солнцезащитными очками.

Ранее 43-летняя Боня вышла в свет с 30-летним бойфрендом и попала на видео.