Вилла известного телеведущего в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей

Вилла известного телеведущего Дмитрия Диброва, расположенная в элитном поселке в Подмосковье, подешевела на 71 миллион рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

Более полугода шоумен пытается продать роскошный особях в «Успенских полянах». Изначально он просил за виллу 570 миллионов рублей, однако спустя время стоимость недвижимости снизили до 499 миллионов.

Дибров приобрел особняк 17 лет назад и назвал его в честь бывшей жены. По словам самого телеведущего, он решил расстаться с виллой после тяжелого развода.

В двухэтажном строении насчитывается восемь комнат, три кухни и гардеробные, сауна, бассейн, терраса под барбекю, мансарда и цокольный этаж. В особняке сделан дизайнерский ремонт, а общая площадь дома превышает 500 квадратных метров.

Ранее была раскрыта стоимость самого дорогого загородного дома в Подмосковье. Она составила более чем 8,5 миллиарда рублей.