Назван виновный в обрушении подъезда и гибели шести человек в доме в Ступине

Следователи раскрыли убийство шести человек, произошедшее во время обрушения подъезда в жилом доме в подмосковном Ступине 11 апреля 2022 года. Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, мужчина решил инсценировать взрыв газа из-за частых семейных ссор, чтобы убить жену и детей.

По данным следствия, вечером 10 апреля обвиняемый заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром открыл четыре газовые конфорки и отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите. Спрятавшись в туалете, он устроил поджог газовоздушной смеси, вызвав мощный взрыв.

В результате обрушился подъезд целого жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе жена и дочери обвиняемого в возрасте пяти и девяти лет. Еще четыре человека получили различные травмы. Ущерб собственникам квартир оценивается в 588 миллионов рублей.

Всего с обвиняемым было проведено около 300 опросов, он постоянно менял показания. На данный момент вместе с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан главный инженер «Серпрегионгаза». Его подозревали в том, что он не принял должных мер для проверки коммуникаций в квартире.