Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M

Об альтернативе одежде покинувшего российский рынок бренда H&M высказался в разговоре с «Мослентой» фэшн-эксперт Владислав Лисовец. По его мнению, заменить популярную шведскую сеть сегодня невозможно.

«За небольшие деньги H&M предлагали абсолютно разную одежду, начиная от футболок и заканчивая костюмами. Широкий ассортимент, включая купальники, аксессуары и бижутерию, позволял покупателям разных возрастов найти что-то интересное. Поэтому их уход — серьезная проблема для внешнего вида россиян», — сказал Лисовец.

При этом эксперт надеется, что на отечественном рынке появится компания, предлагающая разнообразие по умеренным ценам. «Пускай это будет не супер-качество, но это будет одежда, помогающая молодежи интересно выглядеть и более-менее быть в тренде», — заявил он.

Ранее ретейлер объявил об окончательном уходе с российского рынка. Магазины H&M, прекратившие работу в России в марте 2022 года, в последний раз откроются для финальной распродажи.