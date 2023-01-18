Нутрициолог рассказала о влиянии авокадо на потенцию и либидо

О влиянии авокадо на потенцию и либидо рассказала в беседе с «Мослентой» доктор-натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова.

«Регулярное употребление авокадо имеет большое количество полезных последствий. В частности, оно положительно влияет на потенцию, репродуктивные функции и либидо», — заявила она.

Входящие в состав авокадо фитонутриенты, по словам Новиковой, разрушают раковые клетки и препятствуют их росту, а из-за содержащегося в нем витамина Е ткани организма остаются эластичными, вырабатывается коллаген, разглаживаются мелкие морщины.

При выборе авокадо важно обратить внимание на его мягкость — спелый фрукт легко поддается нажатию. «Потрясите плод рядом с ухом: если косточка внутри стучит, смело покупайте», — отметила собеседница «Мосленты».

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