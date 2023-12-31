Врач раскрыл истинное влияние искривленной носовой перегородки на качество жизни

«С эстетической точки зрения это незаметно в большинстве случаев: только когда искривление достаточно сильное, человек, приподняв голову, может увидеть в зеркале, что одна ноздря у него меньше другой. Другое дело, что искривление перегородки может доставлять серьезный дискомфорт и влиять на качество жизни. И тогда без визита к специалисту и мыслей о том, что делать дальше, уже не обойтись», — объяснил Фуки.

По словам эксперта, одна из основных проблем, к которым приводит искривленная перегородка — это нарушение дыхания. Если искривление достаточно сильное, человек дышит как будто одной ноздрей. Помимо того, что это просто крайне дискомфортно, такое дыхание может увеличить риск воспалительных заболеваний полости носа (в частности, гайморита), так как ноздря плохо «промывается» воздухом.