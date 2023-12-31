Врач раскрыл истинное влияние искривленной носовой перегородки на качество жизни
Оториноларинголог заявил о нарушении дыхания из-за искривления перегородки носа.
Истинное влияние искривленной носовой перегородки на качество жизни раскрыл в беседе с «Мослентой» оториноларинголог высшей категории «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Евгений Фуки. Он заявил о возможном нарушении дыхания по этой причине.
Носовая перегородка расположена в полости носа и делит ее пополам. В норме она прямая, однако чуть больше одной четверти детей рождаются с искривленной перегородкой. Наиболее частой причиной искривления перегородки, которая уверенно опережает врожденную особенность, считается травма носа
«С эстетической точки зрения это незаметно в большинстве случаев: только когда искривление достаточно сильное, человек, приподняв голову, может увидеть в зеркале, что одна ноздря у него меньше другой. Другое дело, что искривление перегородки может доставлять серьезный дискомфорт и влиять на качество жизни. И тогда без визита к специалисту и мыслей о том, что делать дальше, уже не обойтись», — объяснил Фуки.
По словам эксперта, одна из основных проблем, к которым приводит искривленная перегородка — это нарушение дыхания. Если искривление достаточно сильное, человек дышит как будто одной ноздрей. Помимо того, что это просто крайне дискомфортно, такое дыхание может увеличить риск воспалительных заболеваний полости носа (в частности, гайморита), так как ноздря плохо «промывается» воздухом.
Плохой поток воздуха в одной из ноздрей провоцирует потребность чаще дышать, что приводит к пересыханию слизистой и делает нос более уязвимым перед вирусами и бактериями. И это не говоря уже о храпе и проблемах с обонянием, которые также часто возникают в этом случае
Современные операции по исправлению носовой перегородки — эффективные, безопасные и, что немаловажно для пациентов, малотравматичные, продолжил собеседник «Мосленты».
«Мы используем эндоскопические, лазерные и радиоволновые технологии, чтобы избежать крови, синяков и видимых рубцов, позволить человеку дышать носом сразу после вмешательства и уже в среднем через 8-10 часов вернуться домой», — отметил врач.
Фуки добавил, что полная реабилитация, в зависимости от конкретного случая, может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Ограничения потом довольно стандартные: запреты на тяжелые физические нагрузки, посещение бани и сауны, а также высмаркивание. Плюс в течение определенного времени необходимы регулярные визиты к специалисту для профессионального ухода за носом и контроля.
Ранее о смертельной опасности невылеченного насморка заявил оториноларинголог, хирург, заведующий клинико-диагностическим центром Научно-клинического центра №3 РНЦХ имени Петровского Алексей Литвинов.