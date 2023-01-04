Россияне оценили влияние отношений в семье на размер дохода

Влияние отношений в семье на размер дохода оценили 1600 россиян в возрасте от 18 до 25 лет в ходе опроса популярного сервиса по поиску работы SuperJob.

«Юноши, которые зарабатывают от 50 тысяч рублей в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем, кто зарабатывает меньше — 46 против 41 процента опрошенных. Независимо от дохода о понимании в семье заявили 45 процентов молодых мужчин», — говорится в результатах исследования.

При этом среди девушек ситуация иная. О поддержке родителей говорят чаще те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц — 31 процент. 25 процентов россиянок с наибольшим заработком придерживаются аналогичного мнения. В целом, из всех опрошенных девушек понимание в семье отметили 33 процента респонденток.

Ранее россияне назвали желаемый уровень дохода в этом году. Мужчины в среднем ожидают получать 101,3 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины — 68,8 тысячи рублей.