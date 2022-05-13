Ведущий праздников оценил влияние пандемии на запросы москвичей

Профессиональный праздничный ведущий Сергей Зайцев оценил влияние пандемии на запросы москвичей. В интервью «Мосленте» он рассказал, что после 2020 года многие стали по-другому относиться к организации торжеств.

«Стало ясно, что наша жизнь — это, по сути, череда ярких событий, которые мы запоминаем, а все остальное бесследно исчезает из нашей головы. За месяцы самоизоляции у нас было время об этом подумать», — предположил ведущий.

Он расказал, что сейчас его клиенты стали педантичнее подходить к подготовке праздников. Кроме того, люди перестали готовиться к мероприятиям сильно заранее. По словам Зайцева, до пандемии некоторые обращались к нему за полгода до даты торжества, однако сейчас этот срок значительно сократился.

Ранее стало известно о нестандартных костюмах, выбираемых москвичами на свадьбу. Чаще всего в столице влюбленные одеваются на торжество в костюмы героев фильмов «Звездные войны», «Дракула» и «Труп невесты».