Диетолог Гинзбург заявил о положительном влиянии приправ на организм человека

О положительном влиянии приправ на организм человека заявил в беседе с URA.RU врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Приправы, специи делают организм здоровее, если нет язвы, гастрита. Статистика показывает, что восточные приправы снижают вероятность плохих событий — например, сердечно-сосудистых или онкозаболеваний», — рассказал известный врач.

Гинзбург добавил, что в частности острый перец и имбирь могут помочь человеку в процессе похудения, если он будет делать и другие, направленные на такой результат вещи.

«Маловероятно, что человек похудеет, если просто будет есть эти специи. Но если он будет делать зарядку и ограничивать себя в питании, то такая остренькая еда, скорее, поможет. Она сделает похудение эффективным. При тех же усилиях человек сбросит немножко больше», — объяснил диетолог.

Ранее Гинзбург назвал вызывающие старение кожи и волос продукты. В первую очередь, это еда с высоким содержанием сахара, в том числе мед и варенье.