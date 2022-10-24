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10:36, 24 октября 2022
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Известный певец высказался о внешности московских женщин

Известный певец высказался о внешности московских женщин
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

О внешности московских женщин высказался в интервью KP.RU известный певец Авраам Руссо. По его мнению, жительницы столицы сейчас все похожи друг на друга.

«В Москве за последние годы сильно изменились женщины. Они стараются стать лучше, но получаются все на одно лицо, как будто их внешность — дело рук одного и того же мастера. И это маркер того, как изменились ценности», — объяснил он.

Руссо заявил, что любит столицу за ее ритм жизни. По его словам, город отличается от многих других мегаполисов сервисом, доступным даже ночью и в выходные дни.

Ранее атрибуты настоящей москвички назвала известная актриса Елизавета Боярская. Она отметила, что у столичной жительницы всегда есть свои врачи, косметолог, салоны красоты, магазины и ветеринар.

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