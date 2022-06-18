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Внучка Светличной раскрыла подробности о самочувствии артистки

Внучка Светличной раскрыла подробности о самочувствии артистки
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Внучка известной советской и российской актрисы Светланы Светличной Мария в интервью порталу PROZVEZD раскрыла подробности о самочувствии бабушки. Она опровергла слухи о том, что знаменитость находится в тяжелом состоянии.

«У бабушки на данный момент все хорошо. Она нормально себя чувствует, находится дома, живет одна. У нее есть помощница, которая бывает у нее каждый день. Мы тоже регулярно приезжаем. Я — через день, мама — через день. Она без внимания не остается!» — рассказала родственница Светличной.

По словам Марии, эмоциональное состояние актрисы находится в норме, перепадов настроения у пожилой звезды практически нет. «Бабушка в полном сознании. Почему распускаются слухи о ней? Людям просто нечем заняться. В связи с последними событиями ток-шоу почти нет, никто сплетни не знает. Вот и придумывают», — отметила женщина.

Внучка Светличной рассказала, что бабушка живет на пенсию, занимается обустройством новой квартиры в районе Сокольники, гуляет и общается с людьми. В прошлом году актриса переехала из Ясенево, чтобы быть ближе к сыну и внучке. «Бабушка сейчас активно занимается интерьером, обставляет, свои фотографии развешивает, картины. Мы постоянно что-то ездим докупаем: цветы, например», — поделилась Мария.

Ранее Светличную выписали из психиатрической клиники, куда актриса поступила после поражения сосудов головного мозга. 15 мая звезда отметила 82-й день рождения.

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