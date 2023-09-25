Внучку Маяковского возмутили необоснованные обвинения
Скульптор Лавинская нашла причину всеобщей нелюбви к творческим людям.
Причину всеобщей нелюбви к творческим людям нашла и озвучила в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), скульптор Елизавета Лавинская — внучка поэта Владимира Маяковского.
Она рассказала, что на днях к ней в мастерскую пришли с проверкой неизвестные люди. Незваные гости заявили, что из мастерской распространяется сильный запах канализации, слышны стуки по ночам, более того — в помещении много тараканов. «11 августа был потоп в Москве и вы тут все затопили своей канализацией!» — процитировала она их.
У меня пол сухой. У меня все здесь сухо. Запаха нет. В туалете все идеально. Ночью я здесь вообще ни разу не была. 11 августа здесь было все, как всегда. Тараканов тут нет ни одного штуки… В итоге нас обязали купить туалеты-септики и ходить в них. Большего идиотизма я не знаю
«Почему все так ненавидят художников? А я вам отвечу. Один из них сказал: "Завидую я вам! У меня бы терпения не хватило! Вот вы сидите и рисуете-рисуете, рисуете-рисуете, рисуете-рисуете… Чем хотите тем и занимаетесь!" Да, пожалуй, мы занимаемся чем хотим. За это нам денег никто не платит. Изредка раз в сезон кто-нибудь купит одну работку тысяч за 25. Мы уже ноги готовы ему целовать за это. А нас все ненавидят. Все», — написала Лавинская.
Ранее внучка Маяковского пожелала себе больше интимных отношений в будущей жизни.