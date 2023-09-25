Внучку Маяковского возмутили необоснованные обвинения

«Почему все так ненавидят художников? А я вам отвечу. Один из них сказал: "Завидую я вам! У меня бы терпения не хватило! Вот вы сидите и рисуете-рисуете, рисуете-рисуете, рисуете-рисуете… Чем хотите тем и занимаетесь!" Да, пожалуй, мы занимаемся чем хотим. За это нам денег никто не платит. Изредка раз в сезон кто-нибудь купит одну работку тысяч за 25. Мы уже ноги готовы ему целовать за это. А нас все ненавидят. Все», — написала Лавинская.

Ранее внучка Маяковского пожелала себе больше интимных отношений в будущей жизни.