Внук Алисы Фрейндлих назвал преимущество Москвы перед европейскими столицами

Внук актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, назвал преимущество Москвы перед европейскими столицами. Его процитировало издание «Москвич Mag».

По мнению Владимирова, транспортная инфраструктура в Москве гораздо лучше, а метро гораздо чище, чем в Берлине, Париже и других городах Европы. К достоинствам российской столицы он также отнес культурно-досуговую жизнь и ресторанную культуру.

Продюсер рассказал об изменениях в Москве, повлиявшие на его собственную жизнь. «Главная моя радость — общественные пространства, которые сделали в библиотеках. Это супер. Это бесплатный офис, где тихо, интеллигентно. Чай-кофе там есть, интернет. Я дистанционно в основном работаю, и там мне очень удобно», — поделился он.

Ранее музыкант Сергей Жуков сравнил Москву с другими мировыми столицами. В первую очередь он выделил доступность медицины и образования в городе, где живет.