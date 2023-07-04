Раскрыто местонахождение внука Аллы Пугачевой

Местонахождение внука певицы Аллы Пугачевой Дени Байсарова раскрыла его мать, певица Кристина Орбакайте в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Звезда поделилась кадрами совместного отдыха с сыном в Италии.

В отпуск Орбакайте отправилась вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. В Вероне к ним присоединился сын певицы от бизнесмена Руслана Байсарова, 25-летний Дени.

Осенью 2022-го года Байсаров сообщил, что находится в Москве. Однако потом в СМИ появилась информация, что молодой человек переехал в Европу.