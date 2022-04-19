Внук Алисы Фрейндлих назвал причину любви к театральным буфетам

Внук актрисы Алисы Фрейндлих, режиссер и продюсер Никита Владимиров, назвал причину любви к театральным буфетам. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

29-летний продюсер фильмов «Карп отмороженный» и «Родители строгого режима» признался, что не питает особой любви к столичным ресторанам, но закулисные буфеты театров ему по душе. «Там спокойно, атмосфера приятная и, как правило, неплохо кормят. Артисты заходят интересные, и дешево заодно», — рассказал он.

Владимиров добавил, что любит взять чай и молочный шоколад с фундуком, пойти на Патриарший мост и сидеть там час — смотреть по сторонам, разговаривать по телефону или слушать музыку. «Делаю это раз в месяц точно. Но не зимой, конечно», — уточнил он.

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