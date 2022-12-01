В Москве умер внук детского писателя Корнея Чуковского

В Москве на 90-м году жизни умер внук детского писателя Корнея Чуковского ученый Николай Чуковский. Об этом в четверг, 1 декабря, ТАСС сообщили в медицинских кругах.

«Николай Николаевич умер вчера в квартире дома номер 3 на улице Молодежная в Москве. Бригада констатировала смерть 30 ноября в 21:38 по Москве», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает «Московский комсомолец», смерть ученого наступила в результате ухудшения самочувствия на фоне заболевания.

Николай Чуковский родился 25 февраля 1933 года. Он закончил Московский энергетический институт. В течение многих лет занимал должность начальника сектора спутниковой оптической связи НИИ «Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ имени Баумана. За годы карьеры физик написал около 60 научных работ. Известно, что внук знаменитого писателя был вторым мужем знаменитой советской теннисистки и спортивного комментатора Анны Дмитриевой.

Ранее стало известно, что памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову установят в Москве к 6 сентября 2023 года. Монумент появится на могиле певца на Троекуровском кладбище.