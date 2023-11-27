Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

О главном страхе своего сына Никиты Преснякова рассказал KP.RU певец и композитор Владимир Пресняков. Он заявил, что молодой человек опасался стать успешным только благодаря протекции.

Композитор рассказал, что его сына всегда тяготила принадлежность к звездной семье. Он занимался карьерой без протекции бабушки, певицы Аллы Пугачевой. «У него бзик, чтобы ему никто не давал денег. Он все сам делает», — рассказал Владимир Пресняков.

По словам композитора, Никита поменял свое имя в соцсетях, чтобы его не узнавали посторонние. После окончания New York Film Academy в 2009 году Пресняков-младший заинтересовался работой над клипами. Сейчас он с женой Аленой Красновой живет в США.

Ранее Преснякова-младшего заметили на концерте группы «Би-2» в Лос-Анджелесе.