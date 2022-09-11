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Внук Пугачевой поделился секретом домашнего быта с женой

Внук Пугачевой поделился секретом домашнего быта с женой
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Секретом домашнего быта с женой поделился внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков. О своей семейной жизни он рассказал в эфире шоу телеканала НТВ «Секрет на миллион», куда пришел в качестве гостя.

Пресняков сообщил, что они с супругой Аленой разделяют домашние обязанности. Он занимается уборкой посуды. «Это моя новая медитация! Я научился до малейшей штучки раскладывать в посудомоечную машину. Еще мусор», — отметил музыкант.

Ранее Пресняков с женой отправились в отпуск. По данным СМИ, пара отправилась в США.

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