Внук Пугачевой поделился секретом домашнего быта с женой

Секретом домашнего быта с женой поделился внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков. О своей семейной жизни он рассказал в эфире шоу телеканала НТВ «Секрет на миллион», куда пришел в качестве гостя.

Пресняков сообщил, что они с супругой Аленой разделяют домашние обязанности. Он занимается уборкой посуды. «Это моя новая медитация! Я научился до малейшей штучки раскладывать в посудомоечную машину. Еще мусор», — отметил музыкант.

Ранее Пресняков с женой отправились в отпуск. По данным СМИ, пара отправилась в США.