Врач заявила об опасности употребления дистиллированной воды

Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала порталу «МедикФорум» о вреде чрезмерного употребления дистиллированной воды.

По словам медика, это может быть опасно для организма. Она отметила, что пить такую воду небезопасно из-за того, что в ней не содержатся минеральные соли. В результате происходит нарушение кислотно-щелочного баланса. Помимо этого, может возникнуть нарушение баланса веществ, остеопороз и витаминная или минеральная недостаточность, так как такая вода способна вымывать минералы и соли.

«В связи с этим могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца, костная ткань», — резюмировала она.

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