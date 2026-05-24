Москвичей попросили не бросаться в водоемы раньше времени

По словам специалиста, переохлаждение также может грозить неподготовленному организму снижением иммунитета, и тогда увеличивается риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Лучшие условия для купания — температура воздуха от 20 градусов, а воды — не меньше 18 градусов. А в местах, которые не предназначены для пляжного отдыха, плавать и загорать ни в коем случае нельзя, поскольку это небезопасно.

Чтобы отдых не обернулся проблемами со здоровьем, на пляж нужно надевать головной убор и комфортную обувь, а также использовать солнцезащитные средства и пить много воды. Детям лучше плавать в нарукавниках и спасательных жилетах, а взрослым — не употреблять алкоголь.

Также во избежание переохлаждения стоит чередовать пребывание на солнце и в воде. Врач подчеркнула, что можно случайно пропустить первые признаки переохлаждения, а основные симптомы начинают проявляться позже. Если купающийся покрылся гусиной кожей, а его губы посинели, то необходимо немедленно согреться.

